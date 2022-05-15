Вашингтон, 15 мая, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Жителям США необходимо сообща искоренять ненависть, которая остается пятном на душе Америке. Об этом заявил президент страны Джо Байден, выступая с традиционной речью о погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудниках правоохранительных органов.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Мы все должны работать сообща, чтобы побороть ненависть, которая остается пятном на душе Америки», — сказал он. По его словам, сейчас ведется расследование дела о стрельбе в штате Нью-Йорк как преступления, совершенного на почве ненависти. Министерство юстиции США, которое выполняет и функции генеральной прокуратуры, продолжает сбор информации о трагедии.

Байден признал, что в настоящее время работа американских полицейских стала «немного сложнее», сообщает ТАСС. Также президент США заверил, что финансирование правоохранительных органов будет увеличено.

ИА REGNUM напоминает, 18 летний гражданин США, сторонник превосходства белой расы, 14 мая открыл огонь по посетителям супермаркета в городе Буффало. Погибли 10 человек, три человека получили тяжелые ранения. На винтовке нападавшего, помимо оскорбительного, расистского названия чернокожих людей, было написано имя норвежского террориста и убийцы Андерса Брейвика.