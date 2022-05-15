Москва, 15 мая, 2022, 23:26 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки провели более 185 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 15 мая сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 186 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 292,3 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические исследования препарата от COVID-19 на основе моноклональных антител на добровольцах стартуют в Санкт-Петербурге.