15 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента Финляндии о том, что он не видит угрозы со стороны России, но тем не менее вступить его стране в НАТО всё-таки придётся.

Светлана Рыбина, , 23:49 — REGNUM Заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о том, что он не верит в прямую угрозу для страны со стороны Российской Федерации, а намерение финнов вступить в Североатлантический альянс (НАТО) вызвано изменением ситуации с безопасностью, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В угрозу не верит, но так спешит вступить в НАТО. Несостыковочка», — заметил Руслан Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что Ниинистё практически в лоб намекает на то, что Финляндию не беспокоит пресловутая российская угроза, а вступление страны в члены НАТО было продиктовано более могущественными силами, против воли которых Хельсинки противопоставить нечего.

Саули Ниинистё Официальное интернет-представительство президента России

«А это было не добровольное решение финнов, а приказ, поступивший из США — их хозяев. Холопы должны исполнять поручения, такова их печальная судьба», — пишет Антон З.

«Команда исполнена. На народ наплевать. Главное — дядьке американскому угодить. Сейчас Америка пытается силой доказать своё превосходство в мире, запугивая своих и без того жалких марионеток. Это выглядит глупо, потому что демонстрирует наличие слабости», — поделился своим мнением Кирилл О.

Некоторые комментаторы отмечают, что европейские страны вынуждают вступать в НАТО, потому что это единственный способ для них удовлетворить интересы ненасытной Америки.

«Да там наверняка в НАТО никто не хочет, просто их очень сильно принудительно попросили туда зайти. Кого-то деньгами заманили, а кого-то натурально угрозами. Тут кстати их всех винить не в чем. У всех свои шкурные интересы. Это вот руководство России долгие годы верило в радужных пони и в доброжелательность Запада. Детский сад, я надеюсь, в кои-то веки закончился. Пора навёрстывать упущенное», — считает Дмитрий Ю.

Часть людей полагает, что со временем всё больше и больше демократической штукатурки будет отваливаться с фасада западного мира.

«Двуличные демократы: не верят, но угрожают нашей стране. А потом заявляют, что это ради псевдодемократии, лживой и лицемерной. А сами бомбили Ирак и Ливию, как мы помним. Россия воспрянет и никогда не прогнётся под псевдолиберализм, как бы того ни хотели в Вашингтоне», — убеждён Сурен Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Финляндия и Швеция явным образом прогнулись под давлением США, но есть и другие геополитические игроки, готовые дать бой зарвавшемуся гегемону.

Гегемон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тем временем Турцию уже шантажируют. Глава ведущей фракции Европарламента пригрозил Турции изоляцией в НАТО в случае блокирования приема Финляндии и Швеции в альянс. Получается, что кому-то очень надо, причём в кратчайшие сроки, принять в НАТО приграничные с Россией страны. Вопрос: зачем?» — интересуется Станислав З.

Нашлись и те, кто считает, что вступление Финляндии в НАТО не представляет для России существенной опасности.

«По сути, ничего для России не меняется. Финляндия потеряла суверенитет — это факт, но произошло это уже давно. И подтверждается тот факт, что НАТО является враждебной организацией, целью которой является противостояние с Россией», — указывает Ramiz W.

Напомним, 15 мая президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью американскому телеканалу CNN о том, что не верит в прямую угрозу для страны со стороны Российской Федерации, а намерение финнов вступить в Североатлантический альянс вызвано изменением ситуации с безопасностью.