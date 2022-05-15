15 мая 2022 | Время чтения 6 мин

И Литве, и ЕС следует учесть один важный момент: в случае перекрытия сухопутного транзита в Калининградскую область у России останется лишь один вариант действий: самостоятельно прорубить коридор с помощью военной силы. При этом ширина этого коридора может оказаться на всю Литву, а может быть, заодно и на всю Прибалтику.

Владимир Васильев, , 23:49 — REGNUM Литовские власти в начале апреля 2022 года приняли решение о понижении уровня дипломатического присутствия с Россией. Послу России в Литве Алексею Исакову предписали покинуть страну. Также было принято решение о закрытии российского консульства в Клайпеде. В ответ Россия закрывает консульство Литвы в Санкт-Петербурге.

Флаг Литвы Ted

Литовский посол в России Эйтвидас Баярунас будет отозван с 1 июня 2022 года. Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте литовского парламента 12 мая 2022 года. За два дня до этого, 10 мая, литовский Сейм единогласно принял резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма» из-за специальной военной операции на Украине.

Эйтвидас Баярунас Официальное интернет-представительство президента России

Тенденция для нашей страны очевидная. Похоже, всё идёт к разрыву дипломатических отношений с Литвой.

Следует заметить, что из всех республик Прибалтики Литва имеет для России особое значение, т. к. именно через её территорию идёт сухопутный транзит в Калининградскую область. В настоящее время этот российский регион уже блокирован с воздуха. Наши самолёты вынуждены облетать территорию Евросоюза над Балтийским морем.

Договор о транзите в Калининград трёхсторонний. Его участниками являются Литва, ЕС и Россия. Поэтому Литва не может от него отказаться, т. к. является только одной из сторон договора. Здесь она будет полагаться на решение Брюсселя. По крайней мере, такие заявления делают литовские официальные лица, например, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Габриэлюс Ландсбергис Ragaiselis

Если же говорить о Евросоюзе, то его позиция будет продиктована ситуацией, связанной с зависимостью от России в поставках энергоносителей. Как только эта зависимость будет исключена или значительно снижена, у ЕС будет большая свобода действий в отношении договора о сухопутном транзите в Калининградскую область.

Возьмём для примера экономический локомотив Евросоюза Германию. ФРГ озвучила, что планирует полностью отказаться от российского угля к осени 2022 года, от российской нефти — к концу 2022 года, снизить зависимость от российского газа до 10% к середине 2024 года.

Таким образом, исходя из сценария среднего риска, вопрос о перекрытии транзита в Калининградскую область со стороны ЕС может встать во второй половине 2024 года.

Другое дело, что Евросоюз имеет крайне слабую политическую субъектность. А его экономический локомотив в лице ФРГ в ситуации украинского кризиса показал себя политическим карликом. Такие страны ЕС, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, фактически находятся под тотальным контролем англосаксов. При этом роль менеджера среднего звена на Европейском континенте играет Британия.

А Британии глубоко безразличны экономические проблемы ЕС и её существующая зависимость от российских энергоносителей. Поэтому не исключён вариант, когда с подачи Лондона действия по перекрытию транзита в Калининградскую область будут предприняты Вильнюсом в одностороннем порядке. Если брать украинский кризис в целом и его конкретную антироссийскую направленность, то со стороны Запада здесь всё возможно, практически нет никаких табу.

В этой ситуации и Литве, и ЕС следует учесть один важный момент: в случае перекрытия сухопутного транзита в Калининградскую область у России останется лишь один вариант действий — самостоятельно прорубить коридор с помощью военной силы. При этом ширина этого коридора может оказаться на всю Литву, а может быть, заодно и на всю Прибалтику.

Калининградская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот такой потенциальный российский ответ, в том числе и на предстоящее вступление в НАТО Финляндии и Швеции. А то тут некоторые деятели (глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс) позволили себе заявить, что после вступления этих стран в альянс «Балтийское море становится морем НАТО».

Конечно же, членство Литвы в Североатлантическом альянсе и ЕС осложняет Москве данную задачу. Однако сложность задачи не делает её невыполнимой. И вообще-то членам НАТО и кандидатам в альянс следует повнимательнее прочитать статью 5 о коллективной самообороне Североатлантического договора от 4 апреля 1949 года.

Приведу цитату: «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооружённое нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае, если подобное вооружённое нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого статьей 51-й Устава Организации Объединённых Наций, окажет помощь договаривающейся стороне, подвергшейся, или договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтёт необходимым, включая применение вооружённой силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».

Данная формулировка означает, что применение вооружённой силы для защиты союзника по НАТО не является обязательной мерой. Речь идёт о действии, которое страна сочтёт необходимым: например, можно выразить озабоченность, поставить оружие, оказать гуманитарную помощь. Поэтому когда встанет выбор — получить ядерный удар по своей территории или тихо отсидеться в сторонке, все, скорее всего, выберут второе.

Почему-то в связи с достаточно размытыми положениями статьи 5 Североатлантического договора на ум приходит анекдот про блондинку в парикмахерской: «У блондинки спрашивают: «Какова вероятность того, что, выйдя из парикмахерской, вы встретите динозавра?» Блондинка отвечает: «50 на 50». У неё уточняют: «Как вы получили такие цифры? Блондинка говорит: То ли встречу, то ли нет. 50 на 50».

Так будет и с исполнением принципа коллективной безопасности НАТО: 50 на 50, то ли вступят в вооружённый конфликт, то ли нет. А при сильной угрозе своей безопасности — нет, не вступят. Единственное условие: в данном случае у них не должно быть ни тени сомнения, что Россия готова применить ядерное оружие.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Хотелось бы отметить ещё одну закономерность. Многие схемы действий отрабатываются Западом именно на Литве. Вильнюс в данном случае выступает в роли подопытного кролика. И в этом плане очень интересен недавний пример с открытием в Литве представительства Тайваня, а не Тайбэя, как обычно.

Надо отдать должное. Китай сразу же отреагировал и отреагировал весьма жёстко. Сразу же понизил уровень дипломатического представительства в Литве, а также удалил Литву из государственной базы таможенного декларирования, т.е. «стёр» эту страну из списка своих экономических контрагентов. Соответственно, поставить что-либо литовским компаниям в Китай оказалось невозможным.

Евросоюз по данной ситуации выразил озабоченность, но в конечном итоге Литва оказалась один на один со своими проблемами. Кстати, в других странах ЕС инициатива Вильнюса открывать не представительства Тайбэя, столицы Тайваня, а представительства Тайваня, пока не получила распространения. Сработал инстинкт самосохранения.

Таким образом, можно предположить, что англосаксами вслед за Украиной под колёса истории будет брошена Литва, если её, конечно же, не опередит Польша со своей идеей фикс ввода польских миротворцев в западные области Украины «с целью спасения от русской агрессии». А на самом деле — с целью захвата украинских земель, а точнее — исконно русских земель.

В целом же поведение Запада и его действия против России будут во многом зависеть от успешности и скорости проведения специальной операции на Украине и устойчивости российской экономики. Наша полная и окончательная победа на Украине, контроль всей украинской территории создадут для нашей страны совершенно другие геополитические условия, значительно более выгодные, чем в настоящее время.

А далее можно будет постепенно решать проблемы независимости Приднестровской Молдавской Республики, калининградского транзита, внеблокового статуса Прибалтики, Польши, Финляндии, Швеции, Словакии, Венгрии, Чехии, Молдавии и Румынии.