Киев, , 23:06 — REGNUM США завершили переброску на Украину партии 155-мм гаубиц М777. Сейчас многие артиллерийские орудия уже используются в зоне военных действий, сообщило в социальных сетях американское посольство на Украине.

Гаубица George Shuklin

«Гаубицы М777 в действии. Это часть пакета помощи вооруженным силам Украины на $800 млн», — цитирует сообщение посольства RT. Уточняется, что всего поставлено 90 орудий.

ИА REGNUM напоминает, ранее в США заявляла, что начали обучать украинских военных стрельбе и обслуживанию гаубиц М777. Более 310 военнослужащих уже закончили обучение.