Донецк, , 22:56 — REGNUM В результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали шесть мирных жителей. Об этом 15 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что населенные пункты Доломитное и Горловка обстреляли украинские силовики.