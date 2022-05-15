15 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 23:46 — REGNUM Реакция президента США Джозефа Байдена на массовое убийство, произошедшее в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк, «на почве расовой ненависти», спровоцировала дискуссию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Людей, конечно, жалко. Психов везде полно. Но всё же так и хочется сказать американским властям: занимайтесь своими проблемами, которых у вас как на собаке блох, а не разжигайте войны по всему миру!» — написала Елена Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что Соединённые Штаты Америки пропитаны идеологией нацизма с ног до головы, просто прикрывается это всё лицемерной толерантной пропагандой.

«Это результат политики США, которые сами культивируют нацизм. И вместо борьбы с внутренней преступностью со времен образования Америки придумывает себе внешних врагов, чтобы тратить средства своих граждан на развязывание мировых войн», — подметила Оксана Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что американские власти завернули внутренние расовые конфликты в красивую обёртку, но с выплесками ненависти они бороться не способны.

Полиция на месте трагедии Цитата из видео «Стрельба в супермаркете Буффало»

«Это вызвано расовой дискриминацией. Американцы никогда не думали о решении этой проблемы по-настоящему, и она становится всё хуже и хуже», — считает My W.

«Образ Америки как светоча демократии и толерантности катится к чёрту. Реальное лицо США — стрельба в Буффало», — поделился своим мнением Никита М.

Часть людей полагает, что бунты чернокожего населения Америки вызвали лишь отторжение со стороны большинства граждан США и радикализировали настроения среди американских расистов.

«Ну и что, как там ваш Black Lives Matter? Помог побороть расовую дискриминацию в США? Если что, можете просто обвинить во всём Путина. Вам не привыкать», — пишет Игнат В.

«Уверен, что эту трагедию спишут на Трампа, который становится виновен во всех проблемах, которые порождают американские демократы», — убеждён Ринат Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Байдену очень не нравится американский нацист, который убивает других американцев, зато он готов ноги целовать нацистам украинским, которые убивают русских и других украинцев.

«Почву расовой ненависти (нацизм) в США теперь не удастся приписать этому парню, ведь у террориста на груди «чёрное солнце» — знак демократии и свободы на Украине, которой Америка так отчаянно помогает. Может быть, в США стрелку ещё медаль вручат за оборону западных ценностей», — предполагает Владимир К.

Подозреваемый в преступлении Цитата из видео «Стрельба в супермаркете Буффало»

Нашлись и те, кто уверен, что культивирование нацизма на Западе неминуемо будет приводить к подобным массовым убийствам, ведь США и их марионетки воспитывают в своих гражданах человеконенавистническую идеологию.

«Пока Европа дружно зиговала в честь Украины на «Евровидении», сторонник идей превосходства белой расы с «чёрным солнцем» на груди, как у неонациков из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отправил на тот свет десять человек. У американских либералов уже истерика. Ведь параллели слишком очевидны, а оправдания в духе «все нацисты используют этот символ» не работают. Мы видим, куда завело Запад заигрывание с дьяволом», — подметил Богдан В.

Напомним, 15 мая на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США Джозефа Байдена по поводу массового убийства, произошедшего в супермаркете города Буффало, штат Нью-Йорк. Американский лидер назвал случившееся актом внутреннего терроризма «на почве расовой ненависти». Отмечается, что 18-летний Пейтон Джендрон убил десять человек, ещё трое получили ранение, двое из которых находятся в критическом состоянии. В большинстве своём жертвы были чернокожими.