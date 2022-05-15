Москва, , 22:44 — REGNUM 15 мая в Москву прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Президент Касым-Жомарт Токаев… прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Москве будет отмечаться 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие создание организации.