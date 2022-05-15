Москва, , 22:36 — REGNUM Конкурс «Евровидение» показал, что унижать Европу сейчас в тренде. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на первом канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если бы мне сказали, что победит то, что победило, я бы, наверное, высмеяла», — сказала она. По мнению Захаровой, это настолько же очевидно, насколько и неприлично.

«Мне казалось: европейская телевещательная корпорация и организаторы не допустят того, чтобы их вот так унизили. Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — высказалась представитель министерства иностранных дел.

Напомним, ранее в своем telegram-канале Захарова написала, что без победы украинских исполнителей на международном песенном конкурсе «Евровидение» картина случившегося с Украиной была бы неполной.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне завершился песенный конкурс «Евровидение», который проходил в Турине. Победителем 2022 года украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Украинские исполнители победили с максимальным отрывом от ближайшего соперника — Великобритании.