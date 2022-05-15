Донецк, 15 мая, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Населенные пункты Доломитное и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:15 — населенный пункт Металлист (укр. Травневое) — населенный пункт Доломитное: выпущено семь гранат из АГС; 18:55 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Золотое-5.