Кадис, Испания, , 22:28 — REGNUM Мадридский «Реал» в матче 37-го тура испанской Примеры 2021/22 не смог обыграть «Кадис». Основное время матча, проходившего в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса», завершилось со счетом 1:1.

Мадридский «Реал»

Забитые мячи: Мариано Диас (5’ Родриго) — 0:1, Рубен Собрино (37’) — 1:1.

Незабитые пенальти: Альваро Негредо (61’).

Желтые карточки: Рубен Собрино 42’, Начо 47’, Эден Азар 74’, Альваро Негредо 81’, Исаак Карселен 84’, Рубен Алькараз 86’, Луис Эрнандес Родригес 89’.

Статистика матча («Кадис»/ «Реал»)

Удары 21/16

Удары в створ 7/7

Владение 37%/63%

Угловые 10/2

Нарушения 13/11

Составы команд:

«Кадис»: Ледесма, Фали, Акапо (Карселен, 76’), Эспино, Родригес, Алькараз, Фернандес (Мари, 71’), Идрисси (Лосано, 87’), Собрино, Негредо, Лукас.

«Реал»: Лунин, Милитао, Вальехо (Карвахаль, 65’), Начо, Васкес, Кроос, Каземиро, Вальверде (Себальос, 65’), Асенсио, Родриго (Азар, 65’), Диас (Латаса, 82’).