Рига, , 22:24 — REGNUM Решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги поддержали власти Латвии. Об этом заявил президент страны Эгилс Левитс, видео с выступлением которого было обнародовано на сайте lsm. lv.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Этот объект российской пропаганды следует демонтировать, — заявил Левитс. — Поэтому решение Рижской думы демонтировать его — верное».

Как передавало ИА REGNUM, 14 мая вице-мэр Риги Эдвард Смилтенс заявил, что передача России памятника воинам Красной армии — освободителям советской Латвии и Риги после его демонтажа возможна.