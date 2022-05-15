Москва, 15 мая, 2022, 22:23 — ИА Регнум. В настоящее время высланные из ЕС российские дипломаты трудоустраиваются, идёт перераспределение дипломатического состава. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на Первом канале.

Mid.ru Мария Захарова

По ее словам, идет перераспределение кадрового состава, но это не просто временное трудоустройство в центральном аппарате, а перестраивается вся конструкция кадровой работы.

«Будут укрепляться азиатские направления, направления СНГ, а Евросоюз пусть очнется от того дурмана, в котором находится», — сказал она и не исключила, что потом будет «поздновато и сложновато».

«Но сейчас у нас другие приоритеты», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне на заседании Совета по внешней и оборонной политике министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюзу и США не удалось найти предателей среди российских дипломатов. По его словам, Запад активно применяет к России политику отмены. Под неё попали деятели культуры и искусства, спортсмены, учёные, а также дипломаты. Лавров подчеркнул, что даже в мрачные периоды Холодной войны такой массовой синхронной высылки дипломатов не было.

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