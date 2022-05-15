Москва, 16 мая, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о льготах на оплату услуг ЖКХ для ветеранов боевых действий внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Инициатива предполагает предоставление ветеранам боевых действий дополнительных мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%.

В современных условиях на фоне спецоперации на Украине с учетом заслуг ветеранов боевых действий перед обществом и государством крайне важно повысить их статус и обеспечить им при жизни достойный уровень социальной защиты, отмечают авторы законопроекта.

Сейчас ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и взноса на капитальный ремонт.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветеранов боевых действий для участников специальной военной операции на Украине.

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