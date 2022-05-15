15 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение украинского президента подписать закон о запрете партий на Украине, которые якобы связаны с Российской Федерацией.

Светлана Рыбина, , 23:46 — REGNUM Решение украинского президента Владимир Зеленский подписать закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» на Украине, дела в отношении которых будут рассматриваться в сокращённые сроки, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 15 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Алексндр Горбаруков © ИА REGNUM

«А пророссийские партии — это все, кроме «Слуг народа», я правильно понимаю?» — интересуется Алексей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский нарушает все юридические и конституционные нормы Украины, навешивает на своих политических конкурентов ярлыки, и занимается чем угодно, но только не заботой о благополучии украинских жителей.

«Пророссийская — это крайне расплывчатая формулировка. Под это дело можно подогнать всё, что угодно. Это вообще никак с законом и конституцией Украины не вяжется. Зеленский стал настоящим диктатором», — указывает Андрей М.

Некоторые комментаторы уверены, что Зеленский преследует лишь одну цель — устранить всех своих конкурентов, намертво вцепившись в президентское кресло.

«А пророссийские — это все, кто против наркомана? Ну да, логично, это ведь новая нацистская Украина Зеленского!» — пишет Михаил А.

Шут гороховый Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Когда мочить политических конкурентов, как не во время боевых действий, когда ты узурпировал власть и объявил военное положение в стране. Конечно. Маленький диктатор постепенно сходит с ума», — написал Николай П.

Часть людей полагает, что Украина уже и не скрывает, что отныне не имеет никакого отношения к такому понятию, как главенство право и европейские ценности.

«О как! А как же россказни про демократию и европейские ценности? Ну, теперь США нужно принимать решение, либо признать ложность своей миссии, либо объявить Зеленского диктатором. Третьего не дано», — считает Ольга Б.

«Сейчас все, кто не дякует наркоману, у которого вместо мозга пакетик с белым порошком, будут считаться пророссийскими. Такая демократия в Галушкином Каганате. Оставят щеневмерликам один телеканал «Перемога», одну радиостанцию «Скоро в НАТО и ЕС», да и газету «Грядки». И заживут тогда!» — считает Сергей Г.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей не может понять, почему такие вопиющие нарушения прав человека на Украине обходят внимание «мирового сообщества», которое так пристально следит за любым чихом со стороны Российской Федерации и Белоруссии.

«А как на это прогрессивный Запад ответит. Они же за демократию? Верно. Как они могут позволить тирану, узурпировавшему власть, набрасывать ярлыки на своих конкурентов? Даже в США разрешена коммунистическая партия, а это страна, ненавидящая коммунистов», — отметил Сергей Т.

Нашлись и те, кто пишут, что жителям Украины не светит никакое светлое будущее с Зеленским, потому что его целью является узурпация власти и высасывание средств из стремительного нищающего украинского населения ради удовлетворения интересов его хозяев из Соединённых Штатов Америки.

«Зеленскому бы вместо того, чтобы с ветряными мельницами бороться, следовало бы что-то реальное сделать. Например, ГТС разобрать на металлолом, сохранить зерно в стране, начать военную помощь конвертировать в гуманитарную. А то всё, за чтобы он не взялся, оборачивается разрушениями и страданиями для украинского народа», — заметил Павел Ш.

Напомним, 15 мая издание «Страна. ua» опубликовало материал, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность «пророссийских партий» на Украине. Отмечается, что дела в отношении таких политических сил будут рассматриваться как срочные в сокращённые сроки.