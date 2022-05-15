Элиста, , 21:59 — REGNUM В Калмыкии режим коронавирусных ограничений будет действовать до 12 июня включительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 мая в пресс-службе главы республики.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

Период действия ковид-ограничений продлён по решению регионального оперштаба. В течение месяца в Калмыкии сохраняются масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

ИА REGNUM сообщало, что за весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 316 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 842 пациента.