Элиста, 15 мая, 2022, 21:59 — ИА Регнум. В Калмыкии режим коронавирусных ограничений будет действовать до 12 июня включительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 мая в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

Период действия ковид-ограничений продлён по решению регионального оперштаба. В течение месяца в Калмыкии сохраняются масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

ИА REGNUM сообщало, что за весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 51 379 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 50 316 пациентов. Победить COVID-19 не смогли 842 пациента.