Луганск, 15 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 15 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 20.30 с направления населенный пункт Горское по населенному пункту Золотое-5 с применением артиллерийского орудия 122 мм (десять снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Донецк, Васильевку и Ясиноватую.