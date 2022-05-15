Ростов-на-Дону, , 21:55 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 159 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 107 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 мая.

Новые случаи заражения подтверждены в 48 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (35), Новочеркасске (семь), Батайске (шесть), Волгодонске, Новошахтинске, Шахтах и Аксайском районе (по пять). Около 33% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,4% — дети.

С COVID-19 не смогла справиться ещё 79-летняя женщина.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 374 477 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 362 530 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 905 человек.