Мадрид, 15 мая, 2022, 21:50 — ИА Регнум. 15 мая в официальном Twitter-аккаунте мадридского «Атлетико» объявили об уходе нападающего Луиса Суареса и полузащитника Эктора Эрреры. Сегодня футболисты проведут последний домашний матч за «матрасников».

Ailura Луис Суарес

По информации источника, оба футболиста покинут клуб после завершения сезона на правах свободного агента. Контракты рассчитаны до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Луис Суарес принял участие в 33-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. На счету 32-летнего Эрреры ни одного результативного действия в двадцати матчах.

Эктор Эррера перешел в «Атлетико» 3 июля 2019 года из португальского клуба «Порту» за 11 миллионов евро. Суарес выступает за «матрасников» с 25 сентября 2020 года после перехода из каталонской «Барселоны» за 7 миллионов евро.