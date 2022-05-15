Москва, 15 мая, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Группировку войск на границе с Финляндией усилит Россия, если Хельсинки вступит в Североатлантический альянс. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Если в Финляндии… будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе, — написал он. — Безопасности России ничего не угрожает».

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в заявлении финского правительства отмечалось, что власти страны официально объявили о своем решении о вступлении в НАТО.