Рим, 15 мая, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Все страны согласны с приемом Финляндии и Швеции в НАТО, включая Турцию. Об этом сообщил министр иностранных дел Луиджи ди Майо.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«По поводу вхождения Швеции и Финляндии в НАТО есть согласие всех стран, даже Турция в целом согласна», — сказал глава внешнеполитического ведомства, добавив, что Анкара просто старается заручиться определенными гарантиями. Фрагмент неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО транслировал телеканал RAI 3.

ИА REGNUM напоминает, ранее Финляндия заявила о том, что в ближайшее время подаст заявку о вступлении в НАТО в штаб-квартиру в Брюсселе. Представители партии «Социал-демократов» 15 мая приняли решение поддержать подачу заявки Швеции в НАТО.

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