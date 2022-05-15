Краснодар, , 21:21 — REGNUM 15 мая московский ЦСКА в матче предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел минимальное поражение от «Краснодара». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

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Единственный мяч на 75-й минуте встречи забил 19-летний российский атакующий полузащитник Никита Кривцов. Желтые карточки получили Никита Кривцов, Георгий Щенников, Егор Ушаков, Хорхе Карраскаль и Дмитрий Пивоваров.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Сафонов, Пивоваров, Бородин, Исаенко, Стежко, Черников, Сперцян (Мацукатов, 74’), Кривцов (Якимов, 88’), Манелов, Олусегун (Сергеев, 90’), Ионов (Самко, 75’).

«ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Щенников, Дивеев, Мухин, Карраскаль, Обляков, Тарби (Набабкин, 46’), Ушаков (Медина, 46’), Заболотный, Эджуке.