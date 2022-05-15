15 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Джейн Спай, , 23:45 — REGNUM Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак допустил возможность введения налога на непредвиденные доходы для энергетических компаний, если они откажутся инвестировать в новые проекты. Решение связано с тем, что компании BP и Shell сообщили об увеличении прибыли из-за роста цен на нефть и газ.

Сборщики налогов Иван Шилов © ИА REGNUM

Лейбористская партия призывает к введению налога на непредвиденную прибыль в рамках борьбы с кризисом стоимости жизни. Однако министр предпринимательства и энергетики Великобритании Квази Квартенг негативно относится к введению налога.

«С моей точки зрения, и я это неоднократно говорил, я не верю в налог на непредвиденную прибыль, потому что вы облагаете налогом инвестиции в рабочие места, создание материальных благ, новые технологии, а мы именно это хотим наблюдать, мы хотим видеть больше инвестиций, мы не хотим видеть налоги, которые противоречат какой-либо инвестиционной мотивации. Очевидно, что в рамках будущих инвестиций, конечно, налог на непредвиденные доходы будет элементом, сдерживающим попытки использования ресурсов», — заявил министр.

Квази Квартенг Policy Exchange

Некоторые пользователи отметили, что сейчас главная цель правительства борьба с кризисом и помощь населению, а не компаниям. Многие из них уверены в том, что обложение налогом нефтегазовых компаний поможет спасти миллионы подданных.

«Это напоминает мне о том, как мой первый босс объяснял мне, что не может повысить мне зарплату, потому что он только что купил замечательную и очень дорогую вещь, которую он потом расхваливал. Я спросила, считает ли он, что эти объяснения оплатят мне еду в супермаркете», — рассказала @Babygumm.

«Я уверен, что мысль обо всех этих инвестициях будет греть самых бедных всю зиму», — прокомментировал @Swissss.

«Инвестируйте, пока люди остаются без еды, это звучит замечательно для тех, кто в конце концов получает инвестиции, но не для голодных детей или пенсионеров, которые останутся без отопления следующей зимой. Сейчас лето, все в порядке, но скажите мне это еще раз, когда зимой у нас вырастет смертность среди пожилых», — написал @matthews1951.

Часть комментаторов считают, что, отказываясь от налога на непредвиденные доходы, правительство продолжает помогать богатеть и без того богатым и отнимать деньги у бедных.

Ян Массейс. Сборщик налогов. 1539

«Мне кажется, что обычные люди, рабочие люди вынуждены страдать, они принимают на себя главный удар в это трудное время для того, чтобы супер богатые могли оставаться супер богатыми. Это просто неправильно», — написал @Permoveo1.

«Создание материальных благ»… Кажется, что единственные люди, которые видят какие-то материальные блага, сидят наверху», — добавил @Permoveo1.

В комментариях согласились с намерениями канцлера казначейства по устрашению компаний, они верят, что те компании, которые готовы инвестировать начнут это делать в ближайшее время.

«Если энергетические фирмы не будут инвестировать в надежные схемы, тогда налог на непредвиденный доход может быть необходим. У хорошо управляемой энергетической фирмы уже должны быть планы по будущим инвестициям», — прокомментировал @IanT77 419 171.

Пользователи отметили, что экономическая политика правительства в очередной раз доказывает, что кабинет министров не умеет ее вести и не понимает, как помочь людям, помогая вместо этого крупным компаниям, которых итак хорошо живут.

«У них нет никаких сомнений в необходимости поднять мои налоги, что просто нечестно, это также плохая экономика, это значит, что я трачу меньше, что плохо сказывается на экономике и казне. Как обычно это правительство сильно в слабостях и слабо там, где нужно быть сильными. Они на стороне крупного бизнеса, а не трудящихся», — написал @MMillennial87.

Среди пользователей есть те, кто уверены, что налог на непредвиденные доходы необходим, и при правильных условиях он будет только стимулировать инвестиции.

«Нет, оно не будет сдерживать инвестиции. Особенно если сделать его, во-первых, направленным на достижение цели, во-вторых, ограниченным по времени, в-третьих, если гарантировать мотивацию для инвестирования в зеленую энергию. Эти люди не думают, они застряли в догматическом подходе и не поменяют свой курс», — считает @TheSecretPubli2.