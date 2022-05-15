Милан, Италия, 15 мая, 2022, 21:16 — ИА Регнум. 15 мая в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче предпоследнего 37-го тура итальянской Серии А 2021/22 одержал уверенную победу над «Аталантой» из Бергамо со счетом 2:0.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Первый мяч в дебюте второй половины забил 22-летний нападающий сборной Португалии Рафаэл Леау после передачи Джуниора Мессиаса — 1:0. Через девятнадцать минут Тео Эрнандес удвоил преимущество «россонери» — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Раде Крунич.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Майк Меньян, Давиде Калабрия (Алессандро Флоренци, 80’), Тео Эрнандес, Пьер Калюлю, Фикайо Томори, Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 63’), Рафаэл Леау, Раде Крунич (Тьему Бакайоко, 80’), Франк Кессье, Алексис Салемакерс (Джуниор Мессиас, 55’), Оливье Жиру (Анте Ребич, 55’).

«Аталанта»: Жуан Муссо, Хосе Луис Паломино (Мерих Демирал, 79’), Мартен де Рон, Берат Джимсити, Тейн Копмейнерс, Ремо Фройлер, Маттео Пессина (Жереми Бога, 70’), Ханс Хатебур (Джорджио Скальвини, 79’), Давид Дзаппакоста, Марио Пашалич (Руслан Малиновский, 55’), Луис Мурьель (Дуван Сапата, 55’).