Донецк, , 21:14 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, Васильевку и Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 20:25 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 20:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Васильевка: выпущено три снаряда калибром 122 мм; 20:40 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике с начала текущих суток уничтожили более 20 украинских националистов.