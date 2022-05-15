Москва, , 20:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил участников и руководителей Большого детского хора имени Виктора Попова с 50-летием с момента создания коллектива. Телеграмма опубликована на портале Кремля.

Выступление хора на Благотворительном концерте в Доме ученых popovchoir.ru/

«Создание хора стало ярким, значимым событием в культурной жизни нашей страны, сыграло важную роль в развитии детско-юношеского творчества», — говорится в поздравлении. Президент отметил традиционно высокий уровень мастерства юных хористов и богатый певческий репертуар, что делает коллектив мечтой для нескольких поколений детей страны.

Глава государства подчеркнул, что нынешний состав хора достойно продолжает сложившиеся традиции, продолжает успешно выступать на многих концертных площадках и радовать поклонников замечательными песнями, многие из которых написаны специально для хора.

«В этой связи особо отмечу неустанный созидательный труд художественного руководителя — главного дирижёра хора Анатолия Львовича Кислякова, его искреннюю заботу о своих воспитанниках», — также говорится в тексте поздравления. Путин добавил, что коллектив всегда будет помнить имя своего основателя — выдающегося педагога и наставника, народного артиста СССР Виктора Сергеевича Попова.

«Желаю вам новых творческих достижений, вдохновения и всего наилучшего», — заключил президент.

ИА REGNUM напоминает, Попов получил предложение о создании детского хора при Всесоюзном радио весной 1970 года. За основу был взят уже существовавший тогда хор «Юность» Центрального телевидения и радиовещания. В сентябре того же года набор детей в хор был объявлен в Москве. На прослушиваниях, которые проходили около 20 дней, были отобраны 200 детей. 1 января 1972 года о хоре узнала вся страна — коллектив исполнил песни «Взвейтесь кострами» и «Трус не играет в хоккей» на Всесоюзном телевизионном фестивале «Песня-71».