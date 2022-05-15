Айова-Сити, США, 15 мая, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Члены Сената штата Айова 15 мая вручили премьер-министру КосовоАльбину Курти почетную медаль за иностранную службу. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

По данным журналистов, инициативу о награждении Курти выдвинул сенатор от округа ПолкЗак Нунн, который и являлся инициатором создания награды.

В ходе церемонии награждения Курти Нунн отметил, что косовский премьер-министр еще в 22-летнем возрасте стал одним из лидеров сопротивления режиму Слободана Милошевича и лично способствовал спасению многих албанских семей, а с момента прихода к власти активно сотрудничал со штатом Айова в бизнесе и внешней политике.

Напомним, силы безопасности Косово активно сотрудничают с Национальной гвардией штата Айова.