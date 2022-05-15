Донецк, , 20:55 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Васильевка.