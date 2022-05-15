Грозный, , 20:50 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган не должен верить убийцам и безбожникам из полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые хотят избежать наказания. Об этом 15 мая сообщил в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя желание властей Турции эвакуировать боевиков с территории «Азовстали».

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии, — написал Кадыров. — Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания».

Напомним, 14 мая официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил в интервью агентству Reuters, что украинских националистов, которые находятся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, может эвакуировать турецкий корабль.