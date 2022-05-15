Турин, Италия, 15 мая, 2022, 20:43 — ИА Регнум. 28-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала объявил об уходе из клуба. За «старую синьору» аргентинец выступал 7 лет.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

«Сложно найти правильные слова, чтобы сказать до свидания. Так много совместных лет и эмоций. Думал, что мы еще несколько лет проведем вместе, но судьба отвела нам разные пути. Никогда не забуду, что вы мне дали — каждый матч, каждый гол. Я рос и учился вместе с вами. Я воплощал мечту в жизнь», — написал Дибала в своих социальных сетях.

В текущем сезоне Пауло Дибала принял участие в 27-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 4 (3+1) очка по системе гол+пас.

За «Ювентус» Дибала выступал с 1 июля 2015 года после перехода из «Палермо» за 41 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.