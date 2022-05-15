15 мая 2022 | Время чтения 5 мин

В тюменском городе Ишиме на Соборной площади юные хулиганы забросали Вечный огонь цветами, которые в День Победы возложили местные жители к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ситуация вопиющая. В социальных сетях осудили поступок вандалят.

Елена Миронова, , 21:46 — REGNUM В тюменском городе Ишиме на Соборной площади юные хулиганы забросали Вечный огонь цветами, которые в День Победы возложили местные жители к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ситуация вопиющая. Но не менее дико звучит ответ мальчишек на вопрос, зачем они эту гадость совершили: «Хотели посмотреть, как горят».

Вечный Огонь в Ишиме Скриншот соцсети vk.com. Администрация города Ишима

«Это не только осквернение памяти тех, кто погиб, защищая Отечество. Это отношение ко всем жителям Ишима, чьи родные и близкие подарили нам мир в той войне. Стыдно за хулиганов, совершивших этот поступок. Стыдно за потомков героических предков, которые так «хранят» память о Великой Победе», — написала жительница Ишима в группе горадминистрации в социальной сети «ВКонтакте».

Комментируя в соцсетях безобразный поступок мальчишек, люди отмечают, что до такого варварства даже латвийские коммунальщики, которые сгребли в мусорный контейнер цветы у памятника Освободителям Риги, не догадались — сжечь, чтобы было ярче. И всё это спустя два дня после масштабных торжеств, которые прошли в Ишиме в традиционном формате после двух пандемийных лет, когда горожане с невероятным подъёмом и великой радостью отмечали День Победы, день подвига советских, российских солдат.

Вандалят девяти и десяти лет отроду вычислили быстро — они попали под прицел камеры наружного наблюдения. Ишим небольшой город, на 64 тысячи человек. Имена мальчишек уже опубликованы в социальных сетях, где гневная реакция людей плещет порой через край.

«По итогам процессуальной проверки родителей мальчиков привлекут к административной ответственности», — пишет пресс-служба мэрии Ишима.

Горожане в различных пабликах отмечают, что осквернение памятника героям войны — это история не про Ишим. В этом небольшом тюменском городе 14 памятников народному подвигу в годы Великой Отечественной войны. Мемориал на Соборной площади — самый величественный, на его бетонных плитах высечены имена около шести тысяч погибших и пропавших без вести воинов, призванных Ишимским военкоматом. И вандализм от юных хулиганов — первый, но очень громкий звонок о том, что патриотическое воспитание подрастающего поколения в городе явно хромает. «Никто не забыт. Ничто не забыто. Светлая память» — о чём эти слова, понятно не всем.

Юные хулиганы забросали Вечный Огонь цветами Скриншот соцсети vk.com. Администрация города Ишима

«Если детей 9 мая родители не водят на парад, и «Бессмертный полк» в семье не поддерживается, то откуда в мальчиках отношение к мемориалу, как к святыне возьмётся? Они приехали к мемориалу на велосипедах. Значит, у родителей есть деньги на их содержание. Они растут в сытости, родители об их материально счастливом детстве заботятся. Детки потребляют, эгоистично поплёвывая на память предков, на окружающих. И дальше будут жить для себя, грести под себя, если их вовремя не остановят», — рассуждает в комментариях к новости Екатерина Б.

«Маленькие невоспитанные идиоты. Шариться в мобильниках они научились, а вот основам поведения и правильного отношения к святому — нет. Родителям — кол за воспитание своих чад», — пишет Татьяна Ч.

При этом ишимцы отмечают, что мальчишки-то не первые, и, к сожалению, не последние вандалы, которые осквернили святыню — таких случаев по стране масса. И когда прекратится это святотатство? Вот в чём загвоздка. Как современных подростков воспитывать в почитании к героическим вехам истории страны?

«Собрать и показать фильм «Иди и смотри» со всеми комментариями для юных умов, и во имя кого горит этот огонь», — пишет Евгений М.

«Ведь это не первый раз, когда глумятся над святым… Может, уже пришло время «показательных порок»? Родителей, школу наказать, этих мелких… заставить прибираться возле Вечного огня и не единожды. Идея с фильмом класс! Я этот фильм смотрела один раз, до сих пор второй раз посмотреть страшно», — поддерживает его землячка Людмила С.

«Возникают вопросы к конкретной школе и к тем, кто руководит нашим образованием. Сейчас самое время спрашивать», — вторит Денис С.

В комментариях предлагают применить к мальчишкам «дедовские» методы воспитания «выпороть» и «отдубасить», то есть крепко наказать вандалят физически, чтобы больно было наверняка и неповадно впредь. Немалая часть пользователей считает, что в обществе должно быть стойкое осуждение осквернения памяти и памятников. А кто у нас лидер общественного мнения у подростков? Популярный человек из мобильника.

Павел Ковалевский. Порка. 1880

«Хорошо, что «Тик-Ток» этот поганый закрыли. Но свято место пусто не бывает. Придумают новое развлечение для деток. Они постоянно в поисках развлечений. И святыню «из скуки», играючи, испоганили. Другой забавы не нашли», — пишет Татьяна Ф.

«Вопрос воспитания актуален в любое время. Молчать уж точно не стоит, иначе войдёт в норму такое поведение. Безразличие можно поставить на одну полку с такими подлыми поступками», — считает Олег Д.

«Это паршиво! Предлагаю, как в Литве поступили русскоязычные люди: выставить круглосуточный патруль, состоящий из добровольцев, так как местная власть и силовые структуры, к сожалению, с этим справиться не могут», — Павел С.

«За такое отношение к святыне нужно наказывать материально! Когда родители подростков заплатят большие штрафы, они за час своим отпрыскам и мозги вставят, и всю историю Великой Отечественной расскажут!» — Ирина Р.

Примечательно, что моральные нормы в отношении к памятникам героям Великой Отечественной войны граждан России заставляет соблюдать закон. Статья 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням») предусматривает штрафы 2-5 млн рублей и даже лишение свободы на срок до пяти лет.

И пока где-то в Тюменской области возмущаются свинством юных вандалов, во Владивостоке женщина облила краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге, а в Якутии осквернили памятник воинам-интернационалистам.