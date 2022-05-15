Берлин, , 20:09 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок утверждает, что Россия по собственной инициативе перекрыла каналы диалога с Европой и НАТО. Об этом она заявила на неформальной встрече глав внешнеполитических ведомств государств — членов альянса.

Анналена Бербок Olaf Kosinsky

«Диалог всегда должен быть… Но мы констатировали, что и последняя диалоговая форма, которая у нас оставалась в лице ОБСЕ, была уничтожена российской стороной», — цитирует министра ТАСС.

Бербок полагает, что российские власти ясно дали понять — «Основополагающий акт Россия — НАТО больше не имеет значения». По ее словам, предпринимались различные попытки урегулировать конфликт мирным путем.

«Мы должны принять к сведению, что данный акт был расторгнут в одностороннем порядке Россией, а не НАТО», — выдвинула свою версию глава МИД ФРГ и добавила, что альянс вынужден учитывать это в своей стратегической концепции, усиливая восточный фланг.

ИА REGNUM напоминает, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал основой новой стратегии НАТО «защиту и сдерживание». Он добавил, что защита от России и сдерживание агрессии будет полностью отражено в стратегической концепции.

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