Вильярреаль, Испания, , 20:06 — REGNUM Сегодня, 15 мая, в Вильярреале на стадионе «Ла Серамика» футбольный клуб «Вильярреал» в матче предпоследнего 37-го тура испанской Примеры 2021/22 встретится с «Реал Сосьедадом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт, Первис Эступиньян, Даниэль Парехо, Этьен Капу, Сэмюэл Чуквуэзе, Франсис Коклен, Булае Диа, Джованни Ло Чельсо.

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Хосеба Сальдуа, Игор Субельдия, Диего Рико, Робен Ле Норман, Мартин Субименди, Асьер Ильярраменди, Микель Мерино, Давид Сильва, Александер Исак, Александер Серлот.

На данный момент «Реал Сосьедад» с шестнадцатью победами, девятью поражениями и 59-ю набранными очками занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал», набрав 56 очков, располагается одной строчкой ниже.