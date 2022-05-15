Вайсенхаус, , 20:31 — REGNUM Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) 14 мая призвали Сербию последовать примеру Косово, Черногории, Северной Македонии и Албании и гармонизировать политику в отношении России с политикой ЕС — ввести санкции. Заявление было сделано в ходе встречи глав МИД G7 в немецком Вайсенхаусе.

Лидеры Большой Семерки CNN

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, «Большая семерка» также высказалась за скорейшее начало переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз.

Главы МИД стран G7 приветствовали развитие внутрирегионального сотрудничества в рамках Берлинского процесса и продвижение «зеленой повестки» на Западных Балканах.

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