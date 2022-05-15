Донецк, 15 мая, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:40 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Васильевка: выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в Народной милиции ДНР сообщили, что в республике за сутки в ходе боев с представителями ВСУ погибли четверо военнослужащих.