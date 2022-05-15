Москва, 15 мая, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Артиста Рената Ибрагимова, который скончался накануне, похоронили в мусульманской части Волковского кладбища в Мытищах.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

По словам директора певца Александра Яковлева, церемония уже завершилась, передает РИА Новости.

ИА REGNUM напоминает, 14 мая народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов скончался в Москве на 75-м году жизни. был известен исполнением таких хитов, как «Тачанка», «Наш город», «Жомга», «Журавли», «Смуглянка», «Ты ждешь, Лизавета». Также он был известен как актёр, композитор, продюсер, кинорежиссер и художественный руководитель Театра песни.