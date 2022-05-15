Хетафе, Испания, 15 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» футбольный клуб «Хетафе» в матче предпоследнего 37-го тура испанской Примеры 2021/22 примет каталонскую «Барселоны». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Барселона»

Стартовые составы команд:

«Хетафе»: Давид Сория, Джене Даконам, Хорхе Куэнка, Матиас Оливейра, Окай Йокушлу, Дамиан Суарес, Мауро Арамбарри, Карлес Аленья, Неманья Максимович, Энес Унал, Борха Майораль.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штген, Даниэль Алвеш, Клеман Лангле, Оскар Мингеса, Алехандро Бальде, Серхио Бускетс, Рики Пуч, Гави, Мемфис Депай, Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

В последний раз «Барселона» и «Хетафе» играли между собой 29 августа 2021 года в матче третьего тура чемпионата Испании. Тот матч завершился минимальной победой «сине-гранатовых» со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Серхи Роберто (2’ Хорди Альба), Сандро Рамирес (18’ Карлес Аленья) и Мемфис Депай (30’ Френки де Йонг).