Москва, 15 мая, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Без реакции хамские и незаконные шаги западных стран Россия не оставит. Об этом 15 мая заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Они (где-то хамские, где-то просто незаконные шаги западных стран) не останутся безответными… — сказала дипломат. — Безусловно, на все это мы (власти России) ответим».

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что без победы украинских исполнителей на конкурсе «Евровидение-2022» картина случившегося с Украиной была бы неполной.