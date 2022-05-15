Шахты, Ростовская область, , 19:42 — REGNUM Прокуратурой Ростовской области начала проверку после крупного пожара на швейной фабрике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 15 мая.

Прокуратура Ysia.ru

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований пожарной безопасности на предприятии. По результатам инспекции будут оценены действия уполномоченных органов и приняты соответствующие меры реагирования.

ИА REGNUM сообщало, что площадь пожара в Шахтах составила 450 кв. метров. В результате происшествия пострадавших нет. Причины возникновения огня пока неизвестны.

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