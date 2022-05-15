Кишинёв, 15 мая, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу стал председателем правящей Партии действия и солидарности Майи Санду. Съезд партии транслировался в социальных сетях.

Parlamentul Republicii Moldova Игорь Гросу

Поблагодарив коллег, Гросу отметил, что партия остается демократической и дисциплинированной. В 2023 году партия покажет себя на выборах в местные органы власти, в 2024 году — президентские выборы, в 2025 — парламентские.

Главным приоритетом партии Гросу назвал сближение Молдавии с Евросоюзом.

«Для того чтобы наши граждане могли жить в Евросоюзе, нужны изменения во всех сферах. Основными являются реформа судебной системы и борьба с коррупцией», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, до декабря 2021 года партию возглавляла Майя Санду, но в связи с избранием президентом Молдавии она оставила пост и его занял Гросу в статусе исполняющего обязанности.