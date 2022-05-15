Москва, , 19:33 — REGNUM Демилитаризация Калининградской области не входит в стратегические и тактические планы России, отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Калининградская область Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Более того: чем выше градус польской русофобии, чем больше памятников советским воинам будут сносить в Прибалтике, тем мощнее будет становиться российский военный потенциал в Калининградской области», — указал Морозов в телеграм-канале.

Парламентарий также напомнил, что военная концепция обороны региона включает пункт о том, что «оборонительные рубежи могут быть вынесены на большое удаление от границ с созданием так называемой зоны «ограничения и воспрещения доступа и маневра».

Он выразил надежду на то, что с этим пунктом знакомы в Вильнюсе и Варшаве.

«Впрочем, отступление НАТО к границам 1997 года и ликвидация наступательного ракетного потенциала Польши может стать основанием для пересмотра всей архитектуры европейской безопасности, включая вопрос о том, где будут находиться российские ударные наступательные системы вооружений и в каком количестве», — рассуждает он.

Глава комитета также добавил, что методы денацификации Польши будут впрямую зависеть от готовности НАТО вернуться к обсуждению наших инициатив от 15 декабря 2021 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости демилитаризовать Калининград.

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