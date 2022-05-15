Бирмингем, Великобритания, , 19:33 — REGNUM Главный тренер «Астон Виллы» из Бирмингема Стивен Джеррард прокомментировал информацию о возможном переходе 26-летнего центрфорварда сборной Англии Олли Уоткинса в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

Стивен Джеррард Biser Todorov

«Он никуда не уходит. Я его спрашивал, он собирается остаться. Он нам нравится, мы действительно рады работать с ним», — цитирует Джеррарда журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Олли Уоткинс принял участие в 33-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, одной результативной передачей и получил семь желтых карточек.

За «Астон Виллу» Олли Уоткинс выступает с 9 сентября 2020 года после перехода из «Брентфорда» за 34 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Англии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.