Милан, Италия, , 19:25 — REGNUM Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «Милана» близко к завершению переговоров по трансферу 27-летнего центрфорварда «Ливерпуля» и сборной Бельгии Дивока Ориги, который после завершения сезона покинет «мерсисайдцев» на правах свободного агента.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Текущее соглашение Ориги с «Ливерпулем» рассчитано до 30 июня 2022 года. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

Дивок Ориги перешел в «Ливерпуль» 29 июля 2014 года из французского «Лилля» за 12,63 миллиона евро.

В текущем сезоне Ориги принял участие в семнадцати матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.