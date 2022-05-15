Шахты, Ростовская область, 15 мая, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Ростовской области ликвидировали крупный пожар в производственном здании. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 мая.

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О ликвидации пожара в переулке Енисейском в Шахтах объявлено в 18:06 мск, уточнили в ведомстве. Площадь, пройденная огнём, составила 450 кв. метров.

ИА REGNUM напоминает, что о возгорании стало известно около 15:40 мск. К прибытию первых пожарных расчётов пламенем уже было охвачено 250 кв. метров площади. На месте происшествия работали 58 человек и 17 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются. Пострадавших нет.