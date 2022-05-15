Реймс, Франция, , 19:22 — REGNUM 19-летний французский нападающий «Реймса» Уго Экитик стал главной трансферной целью дортмундской «Боруссии» на грядущее летнее трансферное окно. Об этом 15 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.

Матч между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Реймс» Psg.fr

В текущем сезоне Уго Экитик принял участие в 23-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также нападающий получил одну желтую и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Текущее соглашение французского нападающего с «Реймсом» рассчитано до 30 июня 2024 года.