Реймс, Франция, 15 мая 2022, 19:22 — REGNUM 19-летний французский нападающий «Реймса» Уго Экитик стал главной трансферной целью дортмундской «Боруссии» на грядущее летнее трансферное окно. Об этом 15 мая сообщил журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Уго Экитик принял участие в 23-х турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также нападающий получил одну желтую и одну красную карточки.
На данный момент трансферная стоимость французского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро. Текущее соглашение французского нападающего с «Реймсом» рассчитано до 30 июня 2024 года.