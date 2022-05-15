Донецк, , 19:25 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) с начала текущих суток уничтожили более 20 украинских националистов. Об этом 15 мая сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С начала текущих суток наши военнослужащие (ДНР) уничтожили 24 украинских националиста, четыре кочующих 120-мм миномётов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силы ДНР также захватили одну БМП и один бронеавтомобиль.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела населенного пункта Первомайск со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено три жилых дома.