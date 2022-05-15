Донецк, , 19:10 — REGNUM Населенный пункт Старомихайловка и город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:35 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено восемь гранат из СПГ; 18:11 — населенный пункт Невельское — город Донецк: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Озеряновка и город Горловка.