Донецк, , 19:05 — REGNUM Населенный пункт Озеряновка и город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:00 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 18:40 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Озеряновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 мм; 18:50 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 15 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Зайцево.