Москва, 15 мая, 2022, 18:59 — ИА Регнум. 25-летний центрфорвард сборной России Александр Соболев с оценкой 7.92 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матча 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак» — «Зенит» (1:1).

Spartak.com Момент матча «Спартак» — «Зенит»

В матче с «сине-бело-голубыми» Александр Соболев отметился одним забитым мячом, пятью выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором. Точность передач нападающего составила 58%.

В текущем сезоне 25-летний российский нападающий Александр Соболев принял участие в 26-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также футболист получил восемь желтых и одну красную карточки.